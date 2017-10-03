Новости версия для печати В Орле торжественно отметили 85-летие образования Гражданской обороны РФ Все эти годы служба работает в «экстренном режиме» для того, чтобы люди могли жить спокойно. Свой праздник служба отметит завтра. Но поздравления – уже звучат. Те, кто и в будни, и в праздники – на страже безопасности своих земляков – получили благодарности и награды.



Сотрудников регионального управления МЧС и ветеранов ведомства с памятной датой поздравили руководители области и города Орла. В холле гостей и виновников торжества встречает выставка последних новинок спасательного дела. Служащих ГО часто по старинке называют военными спасателями. Но на сегодняшний день это не совсем так. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «В настоящий момент Гражданская оборона реформируется. Она прошла большой путь развития. Сегодня любая ликвидация пожара или серьезного происшествия, не говоря уже о чрезвычайной ситуации, требует профессиональных навыков личного состава, привлечения сил и средств Гражданской обороны. А вот самая главная задача - это оказание конкретной адресной помощи простому гражданину, простому человеку». Координирует работу Гражданской обороны - МЧС, однако кроме кадровых спасателей в системе работают службы многих государственных и хозяйствующих структур. Глава областной комиссии по чрезвычайным ситуациям дал орловской ГО высокую оценку. Александр Бударин, председатель КЧС и ОПБ Орловской области, первый заместитель губернатора Орловской области: «Служба организации Гражданской обороны у нас находится на достаточно высоком уровне. Это отмечается оценками, которые дает нам МЧС. Мы понимаем смысл и важность тех задач, которые стоят перед нами. Это тот случай, когда «тяжело в ученье - легко в бою». Уникальной российскую Гражданскую оборону делает ее всенародный характер. Такой она сложилась в советские времена благодаря многолетним усилиям ветеранов службы. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня ветеранская организация МСЧ гордится своим составом. Ветеранскую организацию возглавляет Александр Данилович Бескровный – участник Великой Отечественной войны». К юбилею Гражданской обороны медали, грамоты и благодарности различного достоинства получили десятки представителей службы. Кроме того, в честь памятной даты премирован весь личный состав региональной службы спасения. За торжественной частью последовала культурная программа, которую открыли самые маленькие помощники спасателей.









Иван Суверин

3 октября 2017 года







На главную страницу





