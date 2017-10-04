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В Орловской области сокращается число детей, оставшихся без попечения родителей

Впервые за последние 5 лет количество детей, усыновленных, взятых под опеку и в приемные семьи на четверть превысило число несовершеннолетних оставшихся без родительского тепла и ласки.

Как сообщила и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина, с начала 2017 года выявлено 128 детей, оставшихся без попечения родителей, устроено в семьи 159 детей, в том числе под опеку (попечительство) – 112, в приемные семьи – 37, на усыновление – 10 детей.

Значительно увеличилось количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи. Если в 2012 году в приемных семьях воспитывалось 294 ребенка (225 приемных семей), то в настоящее время – 617 детей, оставшихся без попечения родителей (452 приемные семьи).

На сегодняшний день в различных социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения области находится 2127 детей оставшихся без попечения родителей. В департаменте соцзащиты населения рассчитывают, что благодаря разработанной комплексной программе в ближайшие годы этот показатель удастся свести к минимуму.