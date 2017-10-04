В орловской библиотеке им. Бунина впервые пройдет областной конкурс чтецов

|
среда
4.10.2017
9:43:52
|
|
В орловской библиотеке им. Бунина впервые пройдет областной конкурс чтецовКонкурс призван привлечь внимание к богатому литературному наследию Орловщины – его основа поэзия 19-21 веков.
Конкурс, который называется «Земли Орловской бесценный дар», пройдет в два этапа. 1-й этап – муниципальный – уже стартовал. Он пройдет в районах и городах Орловской области и завершится 27 ноября. 2-й этап – областной – он определит финалистов и победителей. Финал, награждение победителей и участников состоится 1 декабря этого года в Областной библиотеке им. Бунина.
В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ области. Победителям вручат дипломы и ценные подарки.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта