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В орловской библиотеке им. Бунина впервые пройдет областной конкурс чтецов

Конкурс, который называется «Земли Орловской бесценный дар», пройдет в два этапа. 1-й этап – муниципальный – уже стартовал. Он пройдет в районах и городах Орловской области и завершится 27 ноября. 2-й этап – областной – он определит финалистов и победителей. Финал, награждение победителей и участников состоится 1 декабря этого года в Областной библиотеке им. Бунина.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ области. Победителям вручат дипломы и ценные подарки.