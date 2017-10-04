Новости версия для печати Сегодня пройдет очередной этап Кубка Орла по спортивному ориентированию Этот этап называется «Вектор мужества».



Стартуют соревнования в 17 часов у памятника жертвам фашизма в деревне малая Гать. Для участия приглашаются все, кто неравнодушен к спорту. Подобные соревнования уже проводились, и тогда самому младшему участнику было 12 лет, а самому зрелому - 75.





Татьяна Дьяконова

4 октября 2017 года







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