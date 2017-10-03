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Коротко о главном

- Трещины в стенах, дым от печки в квартирах. Подрядчики по капремонту говорят, что так было всегда.

- Проблема одна на весь мир. Сегодня в Орле выступал Нобелевский лауреат.

- Дом на набережной попытаются сохранить до весны.

- Спустились в окопы по доброй воле. Сегодня вспоминали 3 октября 1941 года.