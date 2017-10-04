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В Орле с публичной лекцией выступил лауреат Нобелевской премии Риккардо Валентини

Он говорил с орловскими студентами о глобальных проблемах для всего человечества: об изменении климата, нехватке земли, продовольственной проблеме и увеличении численности населения.

Не каждый день в Орел приезжает лауреат Нобелевской премии, чтоб прочитать студентам лекцию. Больше часа зал слушает английскую речь. Говорят о глобальных проблемах всего человечества.
Риккардо Валентини, итальянский ученый, климатолог, лауреат Нобелевской премии: «Проблема заключается в том, что для сельского хозяйства остается все меньше земли. Сейчас на человека приходится 0,7 гектаров, в то время как в 60-х годах цифра была 1,7 гектаров».
Как прогнозирует ученый, к 2050 году население земли приблизится к цифре 9 миллиардов. Отсюда проблема перенаселения и продовольственного будущего. На фоне этого и хозяйственной деятельности людей выделяется еще одна – изменение климата.

По мнению профессора, самый худший сценарий развития - увеличение температуры на четыре градуса, лучший - на один-два, но для этого надо сократить выброс парниковых газов в атмосферу, причем, в масштабе всей планеты. Уже сделаны, и первые шаги: Парижское соглашение об изменение климата подписали около двухсот стран. В течение десятилетия они должны разработать программу снижения выбросов вредных веществ.

Совсем скоро Риккардо Валентини станет частым гостем в Орле. Он возглавит лабораторию. Открыть ее планируют с нового года на базе Орловского Государственного Университета. Через три недели будет готов организационный проект.
Ольга Пилипенко, ректор Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева: «Лаборатория, которая создается, будет заниматься не только научными исследованиями, но и научно-прикладным исследованием. На выходе - это изучение технологий переработка товаров питания, и технология выращивания».
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это всё этапы планомерной работы по повышению престижа университета, и мы ставим перед собой очень большие, по-настоящему дерзкие задачи, с тем чтобы наш университет был по-настоящему в элите отечественного и почему бы не мирового уровня».
Это будет мультидисциплинарный центр, в нем будут работать и зарубежные специалисты.
Риккардо Валентини, итальянский ученый, климатолог, лауреат Нобелевской премии: «Это не говорит о том, что орловский регион – это своего рода панацея, но здесь сосредоточено и основное сельское хозяйство, т.е по ЦФО. И если сравнивать Италию и Орловский регион, то население практически одинаковое, и нам подходит этот регион для создания центра и того базиса который мы хотим создать».
Сохранить планету для будущего поколения - главная задача нынешнего, считает ученый. Для этого в первую очередь надо изменить сознание людей. Перейти на здоровое питание, экономить электроэнергию, запасы воды и прекратить вырубку леса.




Анна Вайсергисер
4 октября 2017 года

 


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