Новости версия для печати Орловцы не довольны проведенным капремонтом Жильцам дома № 70 по улице Карачевской от проведенного капремонта становится дурно в прямом смысле слова. После него печи приходится топить по-чёрному, а свет жильцы и не включают - боятся замыкания.



. По стенам пошли трещины, в квартирах поселилась сырость. Подрядчик уверяет: все сделано по смете. В региональном Фонде капремонта с ним не согласны.



Запах гари поселился в квартире Любови Пономарёвой после капремонта. Теперь печь приходится топить «по-черному».

Любовь Пономарёва, житель д.№70 по ул. Карачевской: «Печник сказал, что раньше обвод вокруг трубы был сделан правильно. Если его не переделают, то вода, когда начнутся дожди, будет поступать в дымоход». С фонариком в руках - потому что боится замыкания, женщина показывает и многочисленные протечки. Появились они, по ее словам, после того, как строители перекрыли крышу. Делали они это в морозную погоду, доски замерзли, от того и протечки, считает Любовь.



Ремонт в дом (а он ровесник века) пришел зимой. Со снегом растаяли и надежды жильцов на добросовестность подрядчика. На 10 квартир – два десятка жалоб.

Татьяна Кириллова, житель д.№70 по ул. Карачевской: «Нужно вернуть тамбуры. Мы со старым тамбуром замерзали при 25 градусах, а это одна дверь, которая совсем не держит ничего». Тамбур всё же появился. Спустя неделю. Подрядчик (а это компания из Ливен) установил его за свой счет, потому как в смету эти работы не входили, и уверяет: люди жалуются на вчерашний день.

Дмитрий Никитин, директор подрядной организации: «Они вызывали комиссию. По крыше протечек нет, по стенам трещины - они бог знает сколько лет уже». Объект сдан по документам в июне. Инженерные ошибки подрядчика в Фонде капремонта не скрывают. И предлагают, «чтобы не было недопонимания у Стройконтроля, фонда и подрядчика, требуется непосредственно по факту обследование с фотофиксацией, с составлением акта».



О том, что у многих компаний нет своей производственной базы, не хватает людей, но при этом они берутся сразу за десяток домов – говорят факты. Гуртьева, 5, Горького, 41, Бульвар Победы, 9 – это лишь верхушка «капитального» айсберга. Но с 2018 года план ремонта будет завершаться вместе с календарным годом.

Валерий Курман, заместитель директора НО «Региональный фонд капитального ремонта»: «Чтобы производство работ шло как раз в летний период – с мая по сентябрь. 6 месяцев. У нас по каждому дому - мы сейчас вводим требования - проектировщик рассчитывает нормативную длительность ремонта». Сегодня в регионе доделывают 33 дома плана 2016 года. Почти по сотне объектов торги еще не объявлены. А тем временем, каждый день около 15 человек жалуется в Фонд капремонта на срыв сроков, качество работ, на неубранный мусор. Взаимоотношения с подрядчиками, управляющими компаниями и документацию - в фонде ждут реформы. И, как известно, чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому.









Надежда Невматулина

4 октября 2017 года







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