Новости версия для печати У деревни Малая Гать состоялась «Битва за Орел» Так называлась экологическая акция, которую провели волонтеры Победы, поисковики и студенты. Они привели в порядок воинское захоронение. Акция прошла 3 октября. Именно в этот день в 1941 году советские солдаты всеми силами пытались сдержать натиск фашистов на подступах к Орлу. 600 стальных сердец - против 600 стальных машин. Бой длился 4 часа.



Воинское захоронение на Малой Гати приводят в порядок несколько раз в год – ранней весной, перед Днем Победы и обязательно 3 октября - в памятную дату о подвиге 146-го отдельного батальона Конвойных войск НКВД и 201-й бригады пятого воздушно-десантного корпуса. 76 лет назад они держали оборону на этом участке.



План работ такой: убрать мусор, очистить траншеи. Воинское захоронение на Малой Гати, по задумке активистов, должно стать настоящим мемориальным комплексом. Для этого планируется благоустроить сквер, парковку, поставить скамейки, чтобы люди могли задержаться на месте, где ковалась Победа.

Олег Копин, руководитель историко-патриотического поискового объединения «Наследие»: «Из Орловского областного бюджета выделены средства в размере 300 тысяч рублей. Уже подготовлена сметная документация, подрядчик готов приступить к работам. Планируется установить три флагштока со знаменами Орловской области, войск НКВД, будет выложена плитка, поставят лавочки, и будет облагорожено именно само захоронение». Не так давно здесь появился новый монумент «Стоявшим насмерть при защите Орла». Камень из руды привезли из Михайловского горно-обогатительного комбината Курской области. Рядом - братская могила, где покоятся бойцы войск НКВД и мирные жители.



Экологический десант работал весь день. Много времени уходит на расчистку окопов. В нишах скопилось много мусора, сухих веток и бревен, а под ними, возможно, останки наших бойцов, которые так бы и остались здесь, не будь тех, кто выступает за чистые отношение с историей. Раскопки начнутся уже через неделю.

Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер»: «Эти траншеи еще будут исследоваться. Сегодняшний десант можно назвать началом поисковых работ, то есть мы зачищаем территорию от бытового мусора и стволов деревьев, для того чтобы уже через неделю сюда придти с поисковой миссией». В этих лесах останки воинов поднимал и учитель истории Альшанской школы Владимир Змеёв. Более 20 бойцов обнаружили в блиндаже, там же нашли останки молодой медсестры.

Владимир Змеёв, учитель истории православной школы во имя святителя Николая Чудотворца, с. Альшань: «Здесь было обнаружено обгоревшее бревно. Возможно, блиндаж горел, скорее всего, сюда попал снаряд». Уборка мемориала - это часть большой патриотической акции «Битва за Орел». Провели митинг, организовали выставку оружия времен Великой Отечественной. После - вспоминали «былые времена» под кружку горячего чая, а клубы дыма из походного котелка поднимались в мирное небо.









Татьяна Дьяконова

4 октября 2017 года







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