Новости версия для печати Сроки сдачи объектов в рамках проекта по формированию комфортной городской среды не вызывают опасений в Орловской области Об этом во время Всероссийского селекторного совещания сообщил зампред правительства области Александр Ремига. Совещание провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.



По информации Александра Ремиги, ранее опасения вызывал город Орел, где по 21-й дворовой территории контракты с подрядчиками были расторгнуты. При этом готовность этих объектов превысила 50%. Найден новый подрядчик, который и обеспечит выполнение работ по благоустройству.



В целом, как было сказано на совещании, программу в Орловской области планируется закончить с хорошими результатами. Завершаются работы по благоустройству дворов и общественных зон в городах Ливны и Болхов. В Мценске все работы должны быть выполнены не позднее 1 ноября.





Максим Шилов

4 октября 2017 года







На главную страницу





