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Еще не все орловцы используют возможность получения госуслуги в электронном виде

Особенно не решаются на это люди пожилого возраста.

Получить любую государственную услугу в электронном виде не выходя из дома – вполне обозримая реальность. Уже сегодня это можно сделать на специализированном портале.

Однако далеко не все орловцы пользуются этой уникальной возможностью. По статистике, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Орловской области, в конце 2016 года составляла немногим более 38%. О том, каким образом увеличить эту цифру, говорили на аппаратном совещании.

Начинать необходимо с себя, – заметил первый замгубернатора Александр Бударин. Он предложил для начала зарегистрироваться на портале Госуслуг всем работникам областной администрации.
Александр Бударин, первый замгубернатора : «Существует очень большое количество госуслуг. Я знаю, что их 16 фундаментальных категорий, а внутри каждой категории 10 различных возможностей. Какие-то их них окончательно реализованы, какие-то ещё находятся в стадии развития. Без регистрации вы имеете возможность получить три услуги: посмотреть, есть ли у вас штрафы ГИБДД, налоговая задолженность и судебная задолженность. Но если вы завершите регистрацию окончательно, то там получается сотни возможностей, которые реально помогают избежать постоянного контакта с чиновниками. Всего 70 ведомств. Все министерства и ведомства представлены в этой программе». 
Особую работу необходимо провести среди пожилого населения. Ведь по статистике, люди старше 65 лет не являются активными пользователями Интернета, отметил Бударин.


Татьяна Курбатова
4 октября 2017 года

 


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