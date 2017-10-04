Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате один человек погиб, двое получили травмы.



3 октября в 11:30 водитель, управляя автомобилем «Нисан», двигался по улице Бурова, и напротив дома 1 при повороте налево произошло столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался слева в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством.



3 октября в 12:15 водитель, управляя автомобилем «Дэу», двигался по улице Раздольной и напротив д.6А при повороте налево произошло столкновение с автомобилем «Рено», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу» (женщина 1937года рождения) получила телесные повреждения и была госпитализирована.



В результате ДТП скончался водитель автомобиля «ВАЗ». ДТП произошло вечером 3 октября на 55 километре автодороги Болхов-Мценск-Новосиль. Водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», движущемся во встречном направлении. После столкновения КАМАЗ врезался в забор жилого дома. Водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте до приезда скорой помощи.





Орловское Информбюро

4 октября 2017 года







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