Новости версия для печати Дом №68 по набережной Дубровинского в этом году не снесут Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии.



В связи с этим глава администрации областного центра Александр Муромский дал следующее поручение подготовить комплекс мероприятий, который ограничил бы доступ посторонних лиц к месту ЧС и подготовил бы этот объект к зимнему периоду.



Что касается предоставления жилья жителям дома, то, как доложил первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин, в адрес администрации написано 15 заявлений от собственников квартир. Из них 14 — на предоставление квартир и одно — на получение компенсационной выплаты. С остальными ведутся переговоры.





Ольга Борисова

4 октября 2017 года







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