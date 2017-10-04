Дом №68 по набережной Дубровинского в этом году не снесут

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среда
4.10.2017
16:21:54
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Дом №68 по набережной Дубровинского в этом году не снесутОб этом говорили на рабочем совещании в мэрии.
В связи с этим глава администрации областного центра Александр Муромский дал следующее поручение подготовить комплекс мероприятий, который ограничил бы доступ посторонних лиц к месту ЧС и подготовил бы этот объект к зимнему периоду.
Что касается предоставления жилья жителям дома, то, как доложил первый заместитель сити-менеджера Олег Минкин, в адрес администрации написано 15 заявлений от собственников квартир. Из них 14 — на предоставление квартир и одно — на получение компенсационной выплаты. С остальными ведутся переговоры.
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