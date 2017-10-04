В Орловской области с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано более 4000 тысяч случаев заболеваний ОРВИ

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среда
4.10.2017
16:22:14
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В Орловской области с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано более 4000 тысяч случаев заболеваний ОРВИДети в возрасте до 14 лет составили более 66% от общего числа заболевших. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
В целом на территории области отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии, характерный для данного времени года. В ведомстве отмечают, одним из эффективных способов профилактики является, которая проводится перед началом эпидемического сезона. За последнюю неделю привито более 26 тысяч населения, в том числе около 5 тысяч детей.
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