Новости версия для печати В Орле проходит операция «Тонировка» Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили, которые боятся солнечного света.



Как говорят инспекторы, тонирование лобового и передних автостекол по прежнему остается одним из самых распространенных правонарушений у орловских водителей.



Технический регламент требует, чтобы светопропускаемость боковых стекол со стороны водителя была не меньше 70%, а лобового – не меньше 75%. По опыту инспекторы знают: таким стандартам может отвечать только напыление, нанесенное на стекла заводским способом. Ни одна кустарная тонировка тест не проходит. Нарушителям грозит минимальный штраф 500 рублей. Но если водитель не снимает тонировку на месте, ему выдают предписание об устранении правонарушения, и если стекла останутся тонированными через сутки, правонарушителю грозит арест.



Какой от тонировки вред? Инспекторы отвечают однозначно: в темное время суток и в непогоду такие водители больше рискуют попасть в ДТП. И жертвами таких аварий нередко являются пешеходы. Поэтому проверки автостекол продолжатся даже за рамками специальных операций.





Иван Суверин

4 октября 2017 года







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