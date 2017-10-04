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среда
4.10.2017
16:22:05
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Делегация Орловской области принимает участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»Главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны будет проходить с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.
Выставка «Золотая Осень» проводится в 19-й раз. В ней принимают участие 60 регионов России и 12 стран мира. Сейчас там находится делегация Орловской области во главе с губернатором. А достижения орловских аграриев представлены на отдельном стенде.
Итогом участия становятся подписанные соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.
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