Новости версия для печати Делегация Орловской области принимает участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны будет проходить с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.



Выставка «Золотая Осень» проводится в 19-й раз. В ней принимают участие 60 регионов России и 12 стран мира. Сейчас там находится делегация Орловской области во главе с губернатором. А достижения орловских аграриев представлены на отдельном стенде.



Итогом участия становятся подписанные соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.





Татьяна Напольских

4 октября 2017 года







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