Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Орловская «золотая осень». Достижения местных аграриев представлены на главном сельскохозяйственном Форуме страны.



- Почему после капремонта в доме стало сложнее жить?



- К депутату – как в последнюю инстанцию. Какие проблемы не могут решить на местах?



- И снова – в «яблочко»! Никита Суханов стал победителем Всероссийского турнира.



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Вести-Орёл

4 октября 2017 года







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