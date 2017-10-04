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Со стартом нового учебного года началась и работа по подготовке экзаменов для выпускников 2018 года

В проведении ЕГЭ изменений не будет, а вот список экзаменов для 9-классников расширится. Впервые будет введён устный экзамен по русскому языку.

В 2018 году выпускников 11-х классов на ЕГЭ никакие сюрпризы ждать не будут. Главный экзамен пройдёт в стандартном режиме. Нововведения коснутся Государственной итоговой аттестации 9-классников. Список экзаменов для ребят пополнится.
Алексей Карлов, директор регионального центра оценки качества образования Орловской области: «Планируется введение устного экзамена по русскому языку в 9-м классе. Он будет проходить в форме собеседования. Планируется его проведения где-то в марте-апреле».
Но это будет только репетиция экзамена.

Также одним из этапов государственной итоговой аттестации 9-классников станет процедура сканирования экзаменационных материалов. Это позволит внести бланки с ответами учеников в специальный программный комплекс.
Павел Панюнин, специалист регионального центра оценки качества образования Орловской области: «После этого данные бланки попадают на станцию распознавания, где в дальнейшем обрабатываются нашими сотрудниками, дальше следует этап верификации».
Эта процедура исключит контакт работников центра с оригиналами экзаменационных работ. Что поможет избежать спорных вопросов при проверке ответов, сделать экзамен прозрачным и объективным.


Антон Киселёв
4 октября 2017 года

 


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