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В Орле появятся молодёжные кибер-дружины

Интернет-стихия сегодня активно обсуждалась в стенах администрации области. Члены комиссии по профилактике правонарушений говорили о методах борьбы с Интернет - преступниками и механизмах отражения угроз из мировой паутины.

К этой работе было решено привлечь самих представителей группы риска – орловскую молодёжь.

Вывести на чистую воду Интернет-преступников и активистов радикальных группировок, орудующих в мировой паутине, помогут молодёжные кибер-дружины. Собирать их будут из студентов орловских вузов и ссузов. А наставниками станут IT-специалисты силовых структур. Работы у них будет много.
Сергей Докукин, начальник центра противодействия экстремизму УМВД РФ по Орловской области : «На контроле в УМВД стоит 58 Интернет-адресов, в том числе 5 страниц ресурса «Живой Журнал», 45 страниц новостных и информационно-аналитических ресурсов, 6 электронных газет и журналов, 2 страницы на Фейсбуке. На контроль в текущем году было поставлено 22 Интернет-ресурса». 
Помимо этого почти полсотни орловцев привлекли к ответственности за размещение в социальных сетях изображений нацистской символики, два десятка материалов заблокировали за признаки экстремизма.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области : «Надо искать творческие подходы, обращаться к учёным, социологам, психологам, специалистам по IT-технологиям, потому что это новая психология». 
Подвержена больше всего негативному влиянию из сети – молодёжь. Поэтому работа с ними тоже ведётся, особенно в образовательных учреждениях области.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области : «Системными администраторами и учителями информатики образовательных учреждений ведётся отслеживание доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, которые запрещены на территории РФ. Также ведутся журналы проверок по выявлению сайтов, доступ на которые необходимо ограничить». 
Только в прошлом году полицейские выявили 11 преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК - разжигание конфликта на расовой и национальной почве. Действовали нарушители именно в сети.


Антон Киселёв
4 октября 2017 года

 


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