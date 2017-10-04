17 октября руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями

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среда
4.10.2017
21:57:54
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17 октября руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителямиОн и его подчиненные ответят на все вопросы, касающиеся ЕГЭ и ГИА, а также исследований качества образования.
Во время встречи планируются прямые видеовключения из разных городов. А собирать вопросы начали уже сейчас. Их можно прислать на электронную почту ege@obrnadzor.gov.ru , в том числе и видеобращения. Самые интересные будут озвучены.
Подробности на сайте Рособрнадзора.
Кстати, Сергей Кравцов приезжал в Орел на юбилей региона. Он назвал орловский центр оценки качества образования одним из лучших в России. Орловский опыт перенимают коллеги из Рязани, Твери и других областей.
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