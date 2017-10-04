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Ветеран Великой Отечественной войны из Орла выполнил нормы ГТО на золотой значок

Абраму Израилевичу Миркину - 97 лет. При этом он остается в отличной спортивной форме.

С зарядки Абрам Израилевич начинает каждое своё утро. В доме у 97-летнего ветерана есть и велотренажер, который тоже используется постоянно.
 
Абрам Израилевич говорит – всю жизнь каждый день он своё утро начинал с зарядки. На месте сидеть не привык – до сих пор ежедневно совершает часовые пешие прогулки, а когда погода плохая – ходит прямо в квартире. Главное – не оставаться без движения.

Недавно Абрам Израилевич из газеты узнал, что 86-летняя россиянка выполнила нормы ГТО, прочитал, какие упражнения для этого нужно сделать и улыбнулся – для него это не проблема.

Когда пенсионер пришел в областной центр ГТО, администраторы заглянули в его паспорт и сразу отправили к врачу - за допуском к спортивным дисциплинам. За небольшой промежуток времени Абрам Израилевич выполнил сразу несколько норм и даже плавал – впервые за 30 лет.
Александр Кононов, директор центра ГТО: «Для 70 лет и старше – три обязательных дисциплины по выбору. Это бег на выносливость – 1 километр со смешенным передвижением, силовой компонент – отжимание от гимнастической скамьи или от тумбы или подтягивание, и еще обязательным является гибкость, то есть нужно нагнуться и достать руками пол».
На самом деле эти нормы мало чем отличаются от тех, что выполняет молодежь. Разница в чуть меньшей дистанции для бега и для плаванья, и в том, что отжиматься пенсионерам нужно не от пола, а от скамьи.

Все восторженные отзывы в свой адрес Абрам Израилевич воспринимает со скромной улыбкой. Говорит – работать и двигаться привык с детства. Он родился в Белоруссии, в школе носил звание «Ворошиловский стрелок» и умел не только сам попадать в цель, но обучал этому сверстников. Прошёл всю войну, на ней потерял двух братьев и сестру. Служил под Ленинградом и видел голодную жизнь блокадного города.
Абрам Миркин: «В Ленинграде мы находились на том же пайке, что и ленинградцы. Были опухшие от голода, в летнем обмундировании. Очень было тяжело».
Будучи артиллеристом за первые два года войны уничтожил 12 вражеских самолетов, а однажды ночью, оставшись на дежурстве в своей части, уничтожил 70 фашистских автоматчиков, еще пятерых взял в плен. Победу встретил на финской границе. Тот день помнит в мельчайших деталях.
Абрам Миркин: «Я дал команду – боевую тревогу, все выскочили, заняли свои места около орудий, и командир батареи, и другие командиры. И я сказал: «Победа! Закончилась война!». Вы не представляете, что тут было – и плакали, и смеялись, и танцевали».
В Орле Абрам Израилевич живет с 1946 года. Сюда приехал к родственникам, затем встретил жену, сыграли свадьбу, вырастили двух сыновей и троих внуков. Сейчас у Абрама Израилевича уже 5 правнуков.

Удивительно активный, жизнерадостный и светлый человек. Сегодня ветеран без дела не сидит ни минуты: он нашел в Интернете места гибели всех членов семьи, собрал в архив историю семьи и обещает оставить его внукам, как и вдохновить их каждое утро делать зарядку.
Абрам Миркин: «Для того чтобы быть в форме, надо постоянно быть в движении, а движение – это жизнь. Нужно заниматься спортом, не лениться пробежаться лишний раз, заниматься разными физическими упражнениями, и постоянно заниматься физкультурой».





Юлия Сулим
4 октября 2017 года

 


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