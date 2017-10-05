Новости версия для печати В Орле откроется выставка, посвященная Детскому парку «Детский парк: 65 лет со дня основания». Эта выставка действует с 5 октября и до середины ноября в отделе краеведческих документов областной научной публичной библиотеки им. Бунина.



Парк заложен в 1952 году на Стрелке, у слияния реки Орлик с Окой, а на левый берег перенесён после 1965 года. Сейчас здесь множество аттракционов и площадки для отдыха. В небольшом террариуме содержатся различные виды животных и птиц. В амфитеатре проводятся концерты, спектакли, конкурсы. Орловцы и гости города любят этот живописный уголок Орла ещё и прекрасный вид на водную гладь рек. На выставке представлены два альбома: «Орел вчера и сегодня» и «Орлу – 450 лет» с фотографиями Детского парка. А, например, в издании "Парки Орловской области" даётся подробное описание ситуационного плана, и перечисляются зелёные насаждения. И завершает экспозицию подборка газетных материалов с воспоминаниями работников Детского парка и обзором современных мероприятий, которые проходят на различных площадках.





Евгения Костомарова

5 октября 2017 года







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