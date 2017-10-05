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четверг
5.10.2017
9:53:59
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Орловцы напишут «Всероссийский экономический диктант»12 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».
Диктант начнется в 10:00. В Орловской области региональной площадкой для проведения общероссийской образовательной акции определен Орловский государственный университет экономики и торговли (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12).
В диктанте примут участие все желающие, в том числе учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города Орла, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты вузов.
Как сообщает информационный портал Орловской области, Всероссийский экономический диктант пройдет впервые. В дальнейшем акция будет проводиться ежегодно.
В этом году тема Диктанта - «Сильная экономика - процветающая Россия!». Основная цель - определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической активности населения различных субъектов РФ.
Итоги Диктанта также помогут понять, насколько образовательные программы российских школ и вузов отвечают современным экономическим реалиям и требуют ли они корректировки.
Задания Диктанта дифференцированы для различных категорий участников. Для тех, кто не сможет посетить очные площадки, предусмотрена онлайн-версия.
С официальной информацией о Диктанте можно ознакомиться на сайте Вольного экономического общества России, а также на официальном сайте Орловского государственного университета Экономики и торговли.
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