Новости версия для печати Орловцы напишут «Всероссийский экономический диктант» 12 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».



Диктант начнется в 10:00. В Орловской области региональной площадкой для проведения общероссийской образовательной акции определен Орловский государственный университет экономики и торговли ( г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12 ). В диктанте примут участие все желающие, в том числе учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города Орла, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты вузов. Как сообщает информационный портал Орловской области , Всероссийский экономический диктант пройдет впервые. В дальнейшем акция будет проводиться ежегодно. В этом году тема Диктанта - «Сильная экономика - процветающая Россия!». Основная цель - определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической активности населения различных субъектов РФ. Итоги Диктанта также помогут понять, насколько образовательные программы российских школ и вузов отвечают современным экономическим реалиям и требуют ли они корректировки. Задания Диктанта дифференцированы для различных категорий участников. Для тех, кто не сможет посетить очные площадки, предусмотрена онлайн-версия. Орловского государственного университета Экономики и торговли. С официальной информацией о Диктанте можно ознакомиться на сайте Вольного экономического общества России, а также на официальном сайте





Орловское Информбюро

5 октября 2017 года







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