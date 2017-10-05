Новости версия для печати Сегодня орловские студенты станут донорами крови Они приглашают всех орловцев присоединиться к акции.



Выездная служба крови будет располагаться у Государственного университета имени Тургенева по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 95 . Доноров ждут с 9:00 до 12:00. Напомним, сдавать кровь можно с 18 лет, если не имеется противопоказаний, хронических заболеваний или плохого самочувствия. Вес донора должен быть не меньше 50-ти килограммов.





Мария Семак

5 октября 2017 года







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