Сегодня – День учителя!

Сегодня в 15 часов, в малом зале городской администрации состоится торжественный прием, посвященный этому празднику. Лучших в своем деле поздравят руководители города и области.



Затем состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Орла.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!





Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим для себя благородную профессию педагога.

Уважаемые учителя! Благодаря знаниям, которые вы передаете своим ученикам, профессионализму, умению работать на перспективу, ваши воспитанники показывают высокие результаты в самых различных сферах.

Профессиональный уровень орловских учителей необыкновенно высок. Почти половина педагогических работников школ Орла имеет высшую квалификационную категорию. Это поистине золотой фонд нашего города.

Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд без права на ошибку. Ведь воспитать ученика – это не только передать ему знания и опыт, это внимание и к его внутреннему миру, и к тому, как и чем живет подросток вне школьных стен. Неравнодушие, умение, а главное – желание помочь, не дать оступиться – непростая составляющая жизни и работы учителя. Спасибо вам за такую самоотдачу.

Поддержка педагогов и развитие системы образования всегда будут одними из самых приоритетных задач в работе городской власти.

В этот замечательный праздник от всей души желаем вам успехов на профессиональном поприще, единомышленников и благодарных учеников, крепкого здоровья, благополучия!

Мэр города Орла Василий Новиков



Глава администрации города Орла Александр Муромский.