Новости версия для печати

80-летний шахматист из Орла занял пятое место в личном зачете на Всероссийской спартакиаде пенсионеров

С 29 сентября по 1 октября в Пензе состоялась финальная часть четвертой Спартакиады пенсионеров России. Орловскую область представляли восемь пенсионеров. Все они – победители регионального этапа. Соревнования проходили по шести видам: комбинированная эстафета, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание и бег.

Представители Орловской области в общекомандном зачете заняли 42 место. Однако 80-летний Владимир Киреев из Орла занял пятое место в личном первенстве по шахматам.