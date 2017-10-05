80-летний шахматист из Орла занял пятое место в личном зачете на Всероссийской спартакиаде пенсионеров

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четверг
5.10.2017
9:54:01
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80-летний шахматист из Орла занял пятое место в личном зачете на Всероссийской спартакиаде пенсионеровВ IV Всероссийской Спартакиаде пенсионеров приняли участие свыше 600 спортсменов-любителей из 70 российских регионов и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья.
С 29 сентября по 1 октября в Пензе состоялась финальная часть четвертой Спартакиады пенсионеров России. Орловскую область представляли восемь пенсионеров. Все они – победители регионального этапа. Соревнования проходили по шести видам: комбинированная эстафета, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание и бег.
Представители Орловской области в общекомандном зачете заняли 42 место. Однако 80-летний Владимир Киреев из Орла занял пятое место в личном первенстве по шахматам.
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