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среда
4.10.2017
21:58:05
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Министр сельского хозяйства России посетил экспозицию Орловской области на агропромышленной выставке «Золотая осень»Девятнадцатая Российская Агропромышленная выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября. В составе делегации Орловской области во главе с губернатором Орловской области Вадимом Потомским члены регионального Правительства и крупные сельхозпроизводители области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов познакомил Александра Ткачева с ведущими сельхозпроизводителями области и рассказал о реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. Министр сельского хозяйства России дал положительную оценку развитию агропромышленного комплекса Орловщины.
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