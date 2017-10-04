Новости версия для печати Министр сельского хозяйства России посетил экспозицию Орловской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» Девятнадцатая Российская Агропромышленная выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября. В составе делегации Орловской области во главе с губернатором Орловской области Вадимом Потомским члены регионального Правительства и крупные сельхозпроизводители области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.



Заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов познакомил Александра Ткачева с ведущими сельхозпроизводителями области и рассказал о реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. Министр сельского хозяйства России дал положительную оценку развитию агропромышленного комплекса Орловщины.





Орловское Информбюро

4 октября 2017 года







На главную страницу





