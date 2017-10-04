Новости версия для печати Губернатор Орловской области провел ряд деловых встреч в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень» В рамках участия в агропромышленном форуме Вадим Потомский обсудил актуальные вопросы развития АПК с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым. В ходе встречи главы региона с председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным обсуждались проблемы сельского хозяйства и экологии, в частности, вопросы ценообразования на зерно и сахарную свеклу.



Вадим Потомский также встретился с руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым, который посетил стенд Орловской области. Кроме того, состоялись деловые встречи с Губернатором Смоленской области Алексеем Островским и рядом других региональных и отраслевых руководителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.





Орловское Информбюро

4 октября 2017 года







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