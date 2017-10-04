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На агропромышленном форуме «Золотая осень» в Москве подписан ряд соглашений

В числе основных направлений сотрудничества - создание благоприятных условий для осуществления сельскохозяйственной деятельности и обеспечения продовольственной безопасности на территории Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ООО «Центральная крупяная компания». В 2017–2019 годах компания планирует строительство второй очереди элеватора гречнево-хлопяного завода и фасовочно-логистическим комплексом на территории индустриального парка «Зеленая роща» во Мценском районе.
 
В Мценске планируется строительство завода по производству базальтовых непрерывных волокон (БНВ) и композитных материалов и изделий на основе БНВ. Эти материалы широко применяются в строительной отрасли, дорожном и гидротехническом строительстве, энергетике, базовых отраслях промышленности, водном и коммунальном хозяйстве.
 
Правительство Орловской области будет сотрудничать с Ассоциацией «Республиканская производственно-научная ассоциация «Теплицы России» в сфере реализации на Орловщине инвестиционных проектов и региональных программ, направленных на развитие сельскохозяйственной деятельности, в том числе путем формирования и развития агропромышленных парков и аграрных кластеров.
 
Заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и ООО «Орелметахим» по строительству Должанского завода удобрений. С 2017 по 2021 годы будет построен завод, основной продукцией которого является гранулированный карбамид.



Орловское Информбюро
4 октября 2017 года

 


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