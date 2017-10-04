Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- У аграриев России на 4 дня свое время года – «Золотая осень». - Слепой ветеран «горячей точки» не может одержать победу в жилищном вопросе. - Почему доброта только некоторых спасает собачий мир? - В 97 лет орловчанин добавил к медалям времен войны еще одну награду.

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Вести-Орёл

4 октября 2017 года







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