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Ветеран боевых действий на Северном Кавказе уже больше 10 лет не может получить жильё

Свой долг Родине Андрей Клушин отдал сполна, но в итоге став инвалидом, в 50 лет он остался ни с чем. В очередь на муниципальную квартиру он встал ещё в 2004 году. Сейчас инвалид согласен и на социальную выплату, но и её власти не могут предоставить из-за отсутствия средств.

Найти любимое дело – музыку, любимую женщину и начать жизнь заново почти в 50 лет. Ещё 3 года назад Андрей Валентинович не верил, что ему всё это удастся. Первый удар судьбы он принял во время Чеченского конфликта. Контракт, служба, залпы артиллерии, травма, контузия...
Андрей Клушин, инвалид I группы по зрению, участник боевых действий на Северном Кавказе: «Я сначала потерял слух. С 2000 года ни на одну секунду в ушах не замолкает звон, как будто акустика в голове».
Вернувшись домой после долгих месяцев в госпитале, Андрей Валентинович начал работать на стройке. Но тихая жизнь длилась не долго, сложная ситуация вызвала стресс, который из-за полученной на войне травмы привёл к слепоте. Супруга ушла. Оставшись без жилья, ветеран поселился в областном геронтологическом центре. Там-то он и познакомился с Натальей.
 
Вместе они уже 3 года. Он слепой музыкант, она санитарка приёмного отделения. В Мценске поселились вынуждено, здесь дешевле снимать квартиру. На неё уходит семь с половиной тысяч рублей, из общего дохода семьи в 20 неполных тысяч.
 
Хочется, чтобы было своё жильё. Чтобы были свои вещи, привычные, говорит супруга Андрея, Наталья Клушина.
 
Это единственное, о чём мечтает маленькая семья. В 2004 году как ветеран, Андрей Валентинович встал в очередь на квартиру по договору социального найма. Спустя 13 лет он её так и не дождался. Теперь надежда на социальную выплату. Хотя и этого на покупку квартиры не хватит.
«На 1 января 2017 его номер в очереди – 749. Андрей Валентинович Клушин имеет право и включен в список на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, как ветеран боевых действий. В настоящее время размер социальной выплаты составляет 517 тысяч рублей», - сообщила нам Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта.
Больше всего ветеран переживает за то, что в следующем году у него закончится срок действия временной регистрации, которую ему сделали ещё во время проживания в областном геронтологическом центре. Без неё Андрей Валерьевич не сможет приобрести жильё даже по ипотеке. К тому же, других вариантов у него нет, потому как законный механизм предоставления жилья ветерану вне очереди чиновники найти не могут…





Антон Киселёв
5 октября 2017 года

 


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