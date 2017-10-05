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Миллионы людей любят братьев наших меньших, но немногие способны помочь делом

На собственные деньги содержит приют для животных Эдуард Горбачев.

Жизнь и без того собачья, стала еще сложнее. После нескольких упоминаний в СМИ, в Интернете посыпались обвинения в адрес предпринимателя. Мол, спекулирует на любви к животным. 
«Пишут, что и котлеты из азиатов делаю, что якобы специально развожу животных. Как пишут плодильщик… Нет, я не пложу животных. Их приносят в огромных количествах, в коробках, нередко слепых», - рассказал нам владелец приюта «Надежда» Эдуард Горбачев.
Травля в соцсетях не прошла даром, люди стали меньше помогать. Предприниматель содержит собак на свои средства. В месяц уходит до 200 тысяч рублей. А животных продолжают подкидывать. Буквально за эти выходные приют пополнился ещё на 18 хвостатых отказников. Выбрасывают щенков целыми семьями. У сотрудников приюта есть даже своя арифметика - одного отдал, двух принял.
 
Куда девать тех, кто никому не нужен? Таким вопросом каждый день задается Эдуард Горбачев. Животным нужен дом. В Орловской области уже был опыт, когда администрация предоставляла зоозащитникам дополнительную землю под приют. Того же добивается и Эдуард. Он не просит денег. Просто нужна территория с элементарным зданием, куда подведены коммуникации, где можно содержать собак. Но пока был отказ. 
 
Чтобы получить землю, нужно быть некоммерческой организацией, сообщили нам в городской администрации.
 
Иными словами, Эдуарду нужно получить статус общественной организации. А пока все силы и средства уходят в миски. Плюс аренда помещений. Как обычно, все выходные Эдуард проводит на Центральном рынке. К фургону с вывеской приют «Надежда» стягиваются неравнодушные люди. Помогают кормом, деньгами, но животных берут неохотно. Так и возвращаются собаки обратно в статусе «ничейных». 
 
Приют «Надежда» остро нуждается в дополнительной территории и любой другой помощи. К тому же скоро холода, а значит, число постояльцев резко увеличится...





Татьяна Дьяконова
5 октября 2017 года

 


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