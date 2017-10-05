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В Орловской области в ДТП пострадали три человека, один погиб

По данным УГИБДД УМВД России по Орловской области, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 27 ДТП.

В ночь на 5 октября, водитель 1968 г.р., управляя автомобилем ГАЗ 2752 «Соболь-Бизнес», следовал по автодороге М-2 Крым со стороны Белгорода. В районе 392 км допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и дорожный знак, в результате произошло опрокидывание автомобиля. В ДТП пассажир автомобиля (женщина 1973 г.р.) от полученных травм скончалась на месте происшествия.
 
4 октября, в 19:15, водитель, управляя автомобилем КамАЗ, двигался по автодороге Орел-Тамбов со стороны Ельца. На перекрёстке с круговым движением на 137 км не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21099, в результате произошло столкновение. Водитель автомобиля ВАЗ (женщина 1991 г.р.) получила телесные повреждения. 
 
Вечером 4 октября, водитель ВАЗ-2112, следовал по автодороге Калуга - Орел. В районе 201 км совершил наезд на пешехода (мужчину 1961 г.р.), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



Орловское Информбюро
5 октября 2017 года

 


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