Новости версия для печати

В Орловской области в ДТП пострадали три человека, один погиб

В ночь на 5 октября, водитель 1968 г.р., управляя автомобилем ГАЗ 2752 «Соболь-Бизнес», следовал по автодороге М-2 Крым со стороны Белгорода. В районе 392 км допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и дорожный знак, в результате произошло опрокидывание автомобиля. В ДТП пассажир автомобиля (женщина 1973 г.р.) от полученных травм скончалась на месте происшествия.

4 октября, в 19:15, водитель, управляя автомобилем КамАЗ, двигался по автодороге Орел-Тамбов со стороны Ельца. На перекрёстке с круговым движением на 137 км не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21099, в результате произошло столкновение. Водитель автомобиля ВАЗ (женщина 1991 г.р.) получила телесные повреждения.

Вечером 4 октября, водитель ВАЗ-2112, следовал по автодороге Калуга - Орел. В районе 201 км совершил наезд на пешехода (мужчину 1961 г.р.), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.