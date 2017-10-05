Новости версия для печати Всех педагогов Орловщины поздравил полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов Сегодня День Учителя. Он касается каждого, ведь все мы когда-то были учениками.



Александр Беглов отметил, что учитель это самая гуманная профессия в мире. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель, благодарность к которому сохраняется в душе. Сегодня в век прорывных технологий именно уровень образования во многом определяет успех человека в жизни, и в целом – динамичное развитие страны. И совершенно очевидно, что роль учителя и престиж преподавательской работы будет только возрастать. Пожеланиями счастья и благополучия заканчивается поздравление. Чтобы выразить учителям свою любовь и дать им немножко отдохнуть, сегодня в некоторых орловских школах День самоуправления. Уроки ведут старшеклассники. А учителя получают поздравления.





Татьяна Напольских

5 октября 2017 года







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