Всех педагогов Орловщины поздравил полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов

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Всех педагогов Орловщины поздравил полномочный представитель Президента в ЦФО Александр БегловСегодня День Учителя. Он касается каждого, ведь все мы когда-то были учениками.
Александр Беглов отметил, что учитель это самая гуманная профессия в мире.
Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель, благодарность к которому сохраняется в душе.
Сегодня в век прорывных технологий именно уровень образования во многом определяет успех человека в жизни, и в целом – динамичное развитие страны. И совершенно очевидно, что роль учителя и престиж преподавательской работы будет только возрастать.
Пожеланиями счастья и благополучия заканчивается поздравление.
Чтобы выразить учителям свою любовь и дать им немножко отдохнуть, сегодня в некоторых орловских школах День самоуправления. Уроки ведут старшеклассники. А учителя получают поздравления.