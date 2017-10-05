Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Есть такое призвание! Сегодня учителя получают поздравления. - Проигранный бой за квартиру. Слепой ветеран ждет жильё больше десяти лет. - «Собачья жизнь» Эдуарда Горбачева. Почему власти не могут помочь тому, кто бескорыстно помогает брошенным животным? - «Золотой осени» начало. Уже заключено несколько важных соглашений.

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Вести-Орёл

5 октября 2017 года







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