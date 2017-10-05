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Переезд в Маслозаводском переулке в Орле приведут в надлежащее состояние

Однако – это полумера. В городе необходим объездной путь для большегрузного транспорта, отметил глава администрации Орла Александр Муромский. До тех пор пока не будет исключён транзит большегрузного транспорта через переулок Маслозаводской, город эту проблему не решит.

Ранее железная дорога информировала о закрытии переезда в связи с его техническим состоянием. Однако транспортная прокуратура в ходе проверки установила: закрытие переезда может ограничить доступ значительного числа горожан в жилой сектор, а также способствовать росту числа автомобильных пробок. Перекрытие переезда также осложнит работу экстренных служб и ряда предприятий областного центра.