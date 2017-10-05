Номинальная начисленная средняя зарплата за семь месяцев этого года в Орловской области составила 23 тысячи 849 рублей

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четверг
5.10.2017
15:54:57
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Номинальная начисленная средняя зарплата за семь месяцев этого года в Орловской области составила 23 тысячи 849 рублейЭто на 6,5% больше аналогичного периода 2016 года.
Больше всех зарабатывают в организациях финансовой и страховой сферы: по 42 тысячи 800 рублей. В реальном секторе экономики лидируют предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха. Зарплата здесь 29,5 тысяч. Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания – 13 тысяч 900 рублей.
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