Новости версия для печати Номинальная начисленная средняя зарплата за семь месяцев этого года в Орловской области составила 23 тысячи 849 рублей Это на 6,5% больше аналогичного периода 2016 года.



Больше всех зарабатывают в организациях финансовой и страховой сферы: по 42 тысячи 800 рублей. В реальном секторе экономики лидируют предприятия по обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха. Зарплата здесь 29,5 тысяч. Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания – 13 тысяч 900 рублей.





Татьяна Курбатова

5 октября 2017 года







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