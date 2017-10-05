Новости версия для печати К орловскому техническому колледжу присоединят Центр развития творчества учащейся молодежи Соответствующее решение ещё в начале сентября подписал губернатор Орловской области.



Оно принято «в целях оптимизации структуры и совершенствования деятельности государственных образовательных организаций Орловской области, повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств». Как следует из документа, технический колледж сохранит основные цели деятельности и наименование. Реорганизация учреждений образования должна быть проведена до 31 декабря.





Татьяна Курбатова

5 октября 2017 года







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