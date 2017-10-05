Новости версия для печати В Орловской области выявлен случай бешенства крупного рогатого скота Отделом вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Орловского референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих зафиксировано бешенство у крупного рогатого скота.



Положительный анализ зарегистрирован в селе Дровосечное Колпнянского района Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора.

















Напомним, ранее в Орловской области были подтверждены еще три случая бешенства. Смертельное заболевание выявлено у собаки и двух лис. Реакция иммунофлуоресценции (РИФ, МФА) - золотой стандарт диагностики бешенства.





Орловское Информбюро

5 октября 2017 года







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