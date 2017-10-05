В Орловской области выявлен случай бешенства крупного рогатого скота

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четверг
5.10.2017
15:55:10
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В Орловской области выявлен случай бешенства крупного рогатого скотаОтделом вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Орловского референтного центра Россельхознадзора методом флуоресцирующих зафиксировано бешенство у крупного рогатого скота.
Положительный анализ зарегистрирован в селе Дровосечное Колпнянского района Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора.
Напомним, ранее в Орловской области были подтверждены еще три случая бешенства. Смертельное заболевание выявлено у собаки и двух лис.
Реакция иммунофлуоресценции (РИФ, МФА) - золотой стандарт диагностики бешенства.
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