Новости версия для печати В субботу рок-волна накроет Орёл 7 октября в 15 часов в Орле впервые пройдет открытый городской фестиваль «PROдвижение».



На площади им. Ленина соберутся ведущие орловские команды - ВИА М.А.Я.М.И, Пилоты Бегемоты, АНГАРАД и BEER SEASON BAND. Гостем фестиваля станет группа «Аркаим» из Тулы. Каждая из групп подготовила свою программу. Это будет микс из мировых хитов и композиций собственного сочинения. Ведущий фестиваля — наш коллега, шеф-редактор группы информационных программ радиовещания ГТРК «Орёл» Максим Шилов. Открытый фестиваль городского творчества организован при поддержке администрации г. Орла.





Татьяна Дьяконова

5 октября 2017 года







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