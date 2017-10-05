В субботу рок-волна накроет Орёл

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четверг
5.10.2017
15:55:18
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В субботу рок-волна накроет Орёл7 октября в 15 часов в Орле впервые пройдет открытый городской фестиваль «PROдвижение».
На площади им. Ленина соберутся ведущие орловские команды - ВИА М.А.Я.М.И, Пилоты Бегемоты, АНГАРАД и BEER SEASON BAND. Гостем фестиваля станет группа «Аркаим» из Тулы. Каждая из групп подготовила свою программу. Это будет микс из мировых хитов и композиций собственного сочинения.
Ведущий фестиваля — наш коллега, шеф-редактор группы информационных программ радиовещания ГТРК «Орёл» Максим Шилов.
Открытый фестиваль городского творчества организован при поддержке администрации г. Орла.
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