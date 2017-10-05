На агропромышленной выставке «Золотая осень» вручена награда нашему коллеге, радиожурналисту ГТРК «Орёл» Олегу Смуглову

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четверг
5.10.2017
21:02:01
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На агропромышленной выставке «Золотая осень» вручена награда нашему коллеге, радиожурналисту ГТРК «Орёл» Олегу СмугловуСегодня в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов «Моя земля - Россия», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
По итогам конкурса Министерства сельского хозяйства России, корреспондент группы информационных программ радиовещания ГТРК «Орёл» Олег Смуглов занял третье место в номинации «Развитие социальной инфраструктуры на селе» за серию материалов по этой теме. Олег Викторович награжден дипломом Минсельхоза РФ и денежной премией.
Всего в этом году на конкурс было подано 5329 работ из 81 региона России.
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