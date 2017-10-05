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На агропромышленной выставке «Золотая осень» вручена награда нашему коллеге, радиожурналисту ГТРК «Орёл» Олегу Смуглову

По итогам конкурса Министерства сельского хозяйства России, корреспондент группы информационных программ радиовещания ГТРК «Орёл» Олег Смуглов занял третье место в номинации «Развитие социальной инфраструктуры на селе» за серию материалов по этой теме. Олег Викторович награжден дипломом Минсельхоза РФ и денежной премией.

Всего в этом году на конкурс было подано 5329 работ из 81 региона России.