Новости версия для печати

Хлеборобы Орловщины намолотили 3 млн тонн зерна нового урожая

Уважаемые орловцы!

От всей души поздравляю вас с большой трудовой победой: хлеборобы Орловщины перешагнули знаковый рубеж – в области намолочено три миллиона тонн зерна урожая 2017 года!

Это замечательный подарок в юбилейный для Орловской области год и к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Нынешняя уборочная, с учетом тяжелых погодных условий, стала очередной серьезной проверкой для нашего агропромышленного комплекса. Все мы понимали: успехи и рекорды последних лет – это не только повод для гордости, но и высокий уровень ответственности. Уборочную нужно было провести максимально быстро и без потерь, мобилизовать все силы.

Наши аграрии этот экзамен успешно выдержали! Грамотная подготовка и организация, самоотверженный труд, масштабная государственная поддержка, использование передовых научных достижений и производственных технологий стали залогом успеха в битве за урожай.



Низкий вам поклон, дорогие хлеборобы! Мы гордимся вашими победами! Это достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

В. В. ПОТОМСКИЙ.

Губернатор Орловской области.