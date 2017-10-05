Хлеборобы Орловщины намолотили 3 млн тонн зерна нового урожая

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четверг
5.10.2017
21:02:04
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Хлеборобы Орловщины намолотили 3 млн тонн зерна нового урожаяАграриев региона поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Уважаемые орловцы!
От всей души поздравляю вас с большой трудовой победой: хлеборобы Орловщины перешагнули знаковый рубеж – в области намолочено три миллиона тонн зерна урожая 2017 года!
Это замечательный подарок в юбилейный для Орловской области год и к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Нынешняя уборочная, с учетом тяжелых погодных условий, стала очередной серьезной проверкой для нашего агропромышленного комплекса. Все мы понимали: успехи и рекорды последних лет – это не только повод для гордости, но и высокий уровень ответственности. Уборочную нужно было провести максимально быстро и без потерь, мобилизовать все силы.
Наши аграрии этот экзамен успешно выдержали! Грамотная подготовка и организация, самоотверженный труд, масштабная государственная поддержка, использование передовых научных достижений и производственных технологий стали залогом успеха в битве за урожай.
Низкий вам поклон, дорогие хлеборобы! Мы гордимся вашими победами! Это достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
В. В. ПОТОМСКИЙ.
Губернатор Орловской области.
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