Новости версия для печати Грант от Президента России Его обладателем стала Детская Деревня-SOS Лаврово расположенная в Орловском районе.



Учреждение представило проект «Орлята учатся летать!» по объединению местных сообществ, государственных, частных и некоммерческих организаций для обеспечения успешной интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект будет реализован в Орловской области в течение ближайших полутора лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области Грант Президента Российской Федерации вручён в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Завтра, 6 октября, в 14:30 в социально-культурном центре Всероссийского общества глухих по адресу: г. Орёл, ул. Гагарина-75, состоится презентация и обсуждение проекта. Детская деревня – SOS построена в селе Лаврово под Орлом в 1998 году. Средства на создание Деревни пожертвовала семья гражданки Швейцарии – Моники Шаппюи. В Детской деревне – SOS Лаврово реализуется «классическая» модель SOS-семьи. На территории Деревни 12 семейных домов, в которых вместе с SOS-мамами живут более 50 детей.





Орловское Информбюро

5 октября 2017 года







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