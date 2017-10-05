Андрей Клычков - Врио губернатора Орловской области

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четверг
5.10.2017
21:02:06
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Андрей Клычков - Врио губернатора Орловской областиОколо шести вечера стало известно, что Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского с формулировкой «по собственному желанию».
И вечером Президент России провел первую встречу с тем, кто теперь будет исполнять обязанности губернатора Орловской области. Это Андрей Клычков. До этого 38-летний политик был руководителем фракции КПРФ в МосгорДуме.
Вадим Потомский теперь продолжит свою работу в должности заместителя Полномочного Представителя Президента в ЦФО.
Текст Указа:
В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию.
2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Фото: Администрация Президента России.
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