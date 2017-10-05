Новости версия для печати Андрей Клычков - Врио губернатора Орловской области Около шести вечера стало известно, что Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области Вадима Потомского с формулировкой «по собственному желанию».



И вечером Президент России провел первую встречу с тем, кто теперь будет исполнять обязанности губернатора Орловской области. Это Андрей Клычков. До этого 38-летний политик был руководителем фракции КПРФ в МосгорДуме.



Вадим Потомский теперь продолжит свою работу в должности заместителя Полномочного Представителя Президента в ЦФО.

Текст Указа: В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию. 2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Орловской области. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.



Фото: Администрация Президента России.





Орловское Информбюро

5 октября 2017 года







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