Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Главная политическая новость последних часов: у Орловщины новый руководитель. - Учитель – это звучит гордо. Сегодня педагоги слышали заслуженное «Спасибо!». - Когда несколько «светлых» голов точно лучше. Консилиум орловских медиков разработал уникальную операцию. - Пока без тепла. Несколько «брошенных» домов все еще мерзнут, - Дождь и снег не должны быть концом света. Орловские энергетики приняли меры.





Вести-Орёл

5 октября 2017 года







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