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четверг
5.10.2017
21:02:08
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Главная политическая новость последних часов: у Орловщины новый руководитель.
- Учитель – это звучит гордо. Сегодня педагоги слышали заслуженное «Спасибо!».
- Когда несколько «светлых» голов точно лучше. Консилиум орловских медиков разработал уникальную операцию.
- Пока без тепла. Несколько «брошенных» домов все еще мерзнут,
- Дождь и снег не должны быть концом света. Орловские энергетики приняли меры.
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