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Сегодня глава администрации Орла и мэр города отправятся в ставшую уже традиционной поездку по областному центру.

В этот раз Василий Новиков и Александр Муромский посетят бульвар Победы и сквер Гуртьева, чтобы проверить, есть ли в домах, которые подлежат капремонту, отопление.

Затем состоится предварительная приемка дворовых территорий, приведенных в порядок по программе «комфортная городская среда».