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пятница
6.10.2017
7:58:55
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Что нужно сделать, чтобы стать приемными родителями?Об этом и не только будут говорить сегодня в Орле на выездном заседании общественного Совета опекунов.
Усыновить, оформить опеку или стать попечителем – серьезный шаг. Не все понимают, с какими трудностями придется столкнуться. Что чувствует в период адаптации ребенок, как найти к нему подход, как справиться с его и собственным страхом?
На встрече, расскажут, какие нужно предоставить и собрать документы, что и как делать. Какая поддержка полагается усыновителям по закону. Круглый стол пройдет в 11:00 в «Городском образовательном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (г. Орел, ул. Плещеевская, 18).
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