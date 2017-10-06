Новости версия для печати Что нужно сделать, чтобы стать приемными родителями? Об этом и не только будут говорить сегодня в Орле на выездном заседании общественного Совета опекунов.



Усыновить, оформить опеку или стать попечителем – серьезный шаг. Не все понимают, с какими трудностями придется столкнуться. Что чувствует в период адаптации ребенок, как найти к нему подход, как справиться с его и собственным страхом? На встрече, расскажут, какие нужно предоставить и собрать документы, что и как делать. Какая поддержка полагается усыновителям по закону. Круглый стол пройдет в 11:00 в «Городском образовательном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» ( г. Орел, ул. Плещеевская, 18 ).





Мария Семак

6 октября 2017 года







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