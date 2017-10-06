Новости версия для печати «Орловские вёрсты» в парке Победы В чемпионате и первенстве по легкоатлетическому кроссу примут участие свыше двухсот орловских спортсменов.



Забег организован в соответствии с действующими официальными правилами по легкой атлетике. Участников поделят на 2 команды: сборную городов Орловской области и сборную районов. Победит тот, кто пробежит дистанцию за кратчайшее время. Начало соревнований в 14 часов 45 минут.





Татьяна Дьяконова

6 октября 2017 года







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