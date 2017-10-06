Новости версия для печати

В Орле выбрали лучший студенческий спасательный отряд

Конкурсные соревнования проходили на двух площадках.

Первые два этапа: «Действия в районе с утечкой аварийно-химических опасных веществ» и «Основы диагностики и оказания первой помощи при неотложных состояниях» были организованы на территории поисково-спасательной службы Орловской области.

Третий этап «Поисково-спасательные работы в природной среде» - в парке «Ботаника».