В Орле выбрали лучший студенческий спасательный отряд

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пятница
6.10.2017
13:32:10
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В Орле выбрали лучший студенческий спасательный отрядПо итогам соревнований победу одержала команда «Спасатель» Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
Конкурсные соревнования проходили на двух площадках.
Первые два этапа: «Действия в районе с утечкой аварийно-химических опасных веществ» и «Основы диагностики и оказания первой помощи при неотложных состояниях» были организованы на территории поисково-спасательной службы Орловской области.
Третий этап «Поисково-спасательные работы в природной среде» - в парке «Ботаника».
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