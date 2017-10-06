Новости версия для печати

В Мценском районе пройдет туристский слет «Багряные листья»

Как сообщил нам председатель Орловского регионального отделения Федерации спортивного туризма России Дмитрий Ампилогов, будет комбинированная дистанция 2-го класса. Это дистанция несложная, поэтому могут участвовать все желающие, имеющие навыки в спортивном туризме: пешеходном, водном или в спортивном ориентировании.

Ожидается, что в состязаниях примут участие команды из Болхова, Мценска, Орла, Москвы.