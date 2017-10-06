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пятница
6.10.2017
13:32:04
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В Мценском районе пройдет туристский слет «Багряные листья»В соревнованиях с 6 по 8 октября примут участие представители орловских туристических клубов, походных групп. Кроме преодоления маршрута, участников ждут различные конкурсы.
Как сообщил нам председатель Орловского регионального отделения Федерации спортивного туризма России Дмитрий Ампилогов, будет комбинированная дистанция 2-го класса. Это дистанция несложная, поэтому могут участвовать все желающие, имеющие навыки в спортивном туризме: пешеходном, водном или в спортивном ориентировании.
Ожидается, что в состязаниях примут участие команды из Болхова, Мценска, Орла, Москвы.
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