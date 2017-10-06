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В Орле мерзнут несколько домов

Общежитию №11 по переулку Речному не «посчастливилось» попасть в список домов, от которых в этом году отказалась одна из управляющих компаний. Всего таких домов было за двести. Большую часть из них другие управляющие компании уже взяли на обслуживание. Но бесхозными до сих пор остаются 58 многоэтажек. А это означает, что и недавно стартовавший отопительный сезон обходит их стороной.

Общение с коммунальщиками, администрацией и поставщиками тепла активные жители начали ещё задолго до старта отопительного сезона. Только вот всё равно дом попал в список последних на очереди к подключению. В городской администрации сообщили, что все отказные дома передали в МУП ЖРЭП Заказчик.

Около месяца назад губернатор распорядился подключать бесхозные дома к отоплению силами муниципальной управляющей организации Орла – МУП ЖРЭП "Заказчик". В 52 дома из тех, что остались без управляющих компаний, уже тепло пустили. Подключить к городской системе отопления осталось 6 домов. На трёх из них опрессовка почти закончена.

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры УГХ администрации г. Орла Галина Антонова сообщила нам, что на этой неделе все работы по запуску отопления будут завершены.

В случае возникновения аварийных ситуаций заниматься отказными домами также будет муниципальная управляющая компания.